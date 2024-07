Microsoft plătește ca să nu intre sub ancheta anti-trust a UE Gigantul software Microsoft a optat pentru o metoda veche si verificata de a evita o potentiala investigatie a Uniunii Europene privind modul in care isi vinde serviciile sale de cloud. Prefera sa plateasca zeci de milioane de euro, ca reclamațiile sa fie retrase. Microsoft va plati cateva zeci de milioane de dolari grupului de furnizori […] The post Microsoft platește ca sa nu intre sub ancheta anti-trust a UE appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft a incalcat legislația antitrust a Uniunii Europene prin gruparea aplicațiilor Teams impreuna cu alte aplicații populare pentru companii, relateaza CNN, care citeaza in acest sens oficiali ai blocului...

- Compania Google a fost amendata cu 482 de milioane de lire turcești, echivalentul a aproximativ 15 milioane de dolari, de catre Autoritatea pentru Concurența din Turcia, din cauza practicilor comerciale neloiale in domeniul cautarilor de hoteluri. Decizia de sancționare a fost luata de autoritatea turca…

- In labirintul politic al Uniunii Europene, europarlamentarii joaca un rol esențial, dar adesea neințeles de publicul larg. Acești reprezentanți ai statelor membre nu sunt doar simplii votanți in legislativul european, ci se implica activ in modelarea politicilor care afecteaza viața a peste 450 de milioane…

- Romania se bucura de un echilibru favorabil in sistemul public de pensii comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, anunța ministrului Muncii, Simona Bucura Oprescu. „In Romania avem aproximativ 4,8 milioane de pensionari, dar 5,7 milioane de salariați și 6,7 milioane de contracte de munca.…

- Ancheta desfașurata de Parchetul European (EPPO) in legatura cu o frauda de 8 milioane de euro din fonduri europene pentru achiziționarea de echipamente medicale in timpul pandemiei Covid-19 scoate la iveala o problema grava ce necesita atenție și acțiune imediata. In urma perchezițiilor efectuate in…

- OTP Bank Romania a inregistrat un profit net consolidat de doua milioane lei, in primul trimestru al anului 2024, iar managementul bancii se plange ca impozitele bancare sunt prea mari, dar uita de dobanzile spoliatoare, subliniind ca din cauza introducerii noului impozit le-au crescut cheltuielile.…

- Grupul Bursa de Valori București (BVB) a avut un profit net consolidat de 2,96 milioane lei, in trimestrul unu 2024, in creștere cu 68 la suta, respectiv 1,2 miliarde lei, comparativ cu primele trei luni din 2023. Venituri financiare nete consolidate au totalizat 1,27 milioane lei, fiind mai mari…

- In condițiile razboiului din Ucraina, care a transformat Dunarea in cel mai sigur culoar de transport naval de marfuri din regiune, Comisia Europeana aloca Romaniei o finanțare de 230 de milioane de euro pentru imbunatațirea condițiilor de navigație pe Dunare. Imbunatațirea condițiilor de navigație…