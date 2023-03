Stiri pe aceeasi tema

- Pe baza unei decizii emise luna trecuta de respingere a drepturilor de autor pentru imaginile create de sistemul generativ AI Midjourney, biroul a spus ca protectia drepturilor de autor depinde daca contributiile AI sunt ”rezultatul reproducerii mecanice”, cum ar fi ca raspuns la solicitarile textului…

- Asa cum ne asteptam OpenAI a dezvaluit noua versiune de sistem din spatele lui Chat-GPT, care face chatbot-ul mult mai destept. E vorba despre GPT-4, un AI multimodal, care poate trece examenul de Barou si lucra cu imagini. Noul model de AI poate recunoaste text si imagini acum si e deja disponibil…

- Noua tehnologie ChatGPT poate scrie articole, eseuri, glume si chiar poezii, ca raspuns la solicitarile utilizatorilor, insa rata de "halucinatii" emise se situeaza in prezent undeva la 15-20-, afirma Anca Dobrescu, managing partner peprimapagina.ro, companie specializata in marketing digital. „Cu toate…

- Apple a amanat aprobarea unei actualizari a unei aplicatii de email cu instrumente bazate pe inteligenta artificiala, din cauza temerilor ca ar putea genera continut inadecvat pentru copii, a scris joi Wall Street Journal, citand comunicarile dintre producatorul de iPhone si dezvoltatorul de aplicatii,…

- O actualizare a aplicatiei de email, BlueMail, care foloseste o versiune personalizata a modelului de limbaj GPT-3 al OpenAI, a fost blocata saptamana trecuta, a declarat Ben Volach, cofondatorul dezvoltatorului BlueMail Blix, pentru WSJ. Volach a spus intr-o postare pe Twitter ca Apple vizeaza in mod…

- Dupa lansarea pe piața a ChatGPT, lupta pentru deținerea monopolului mondial in ceea ce privește inteligența artificiala (IA) s-a intețit. Microsoft va investi pana la 10 miliarde de dolari in OpenAI, compania-mama care a creat „robotul" conversațional, in timp ce Google a decis sa impinga la maximum…

- Comisia Europeana a propus regulile AI in 2021, in incercarea de a stimula inovatia si de a stabili un standard global pentru o tehnologie, utilizata in orice, de la masini cu conducere autonoma si chatbot pana la fabrici automatizate, domeniu dominat in prezent de China si Statele Unite. ”Suntem inca…

- OpenAI a lansat in sfarsit varianta cu plata a lui ChatGPT, care se numeste ChatGPT Plus. Include acces general la chatbot-ul cu AI, chiar si cand e multa lume in el, dar si timpi mai rapizi de raspuns. ChatGPT e pe buzele tuturor de doua luni, acest chatbot AI fiind capabil sa creeze articole competente…