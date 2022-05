Microsoft lucrează la un dongle de streaming Xbox Keystone Microsoft a pivotat de ceva vreme spre cloud, inca de cand Satya Nadella, om care venea din zona de cloud a preluat sefia companiei. Asa am ajuns sa avem un serviciu Xbox Cloud Gaming asa apreciat, incat pana si Sony a simtit presiunea sa. Acum o sursa apropiata de MS vine si confirma toate teoriile, anuntand ca lucreaza la un dongle de streaming numit Xbox Keystone. Ce e drept Microsoft oferea o prima confirmare cu privire la acest produs in iunie 2021, cand aflam doar numele de cod Keystone. Dorinta era ca produsul respectiv sa se poata conecta la orice TV sau monitor si sa iti ofere instant… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

