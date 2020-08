Microsoft lansează o nouă versiune a jocului video Flight Simulator Cea mai veche franciza de joc video existenta, Microsoft Flight Simulator, isi va rasplati marti fanii cu o noua versiune realizata in totalitate de studioul francez Asobo, transmite AFP potrivit Agerpres.

Iesit pentru prima data in 1982, Flight Simulator a fost unul din primele produse software lansate de Microsoft, care la acea data nu oferea inca sistemul Windows. Jocul, considerat unul din cele mai precise simulatoare de zbor, rula la acea data pe un calculator cu performante mai mici decat cele ale unui calculator grafic actual. Ultima versiune a jocului video dateaza din anul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

