Microsoft lansează aplicaţia Office pentru iPad Microsoft a publicat in App Store versiunea nativa pentru iPad a suitei sale de birou, la mai bine de un an dupa ce a lansat versiunea de iPhone si Android, insa facilitatile adaugate justifica intarzierea. Noua aplicatie Office grupeaza intr-un singur loc cele mai importante trei programe ale suitei: Word, Excel si PowerPoint. Aceasta aplicatie va putea fi folosita pentru vizualizarea si editarea documentelor, tabelelor si prezentarilor. Este mult convenabil pentru utilizator sa aiba cele trei programe intr-o singura aplicatie, in loc sa trebuiasca sa instaleze trei aplicatii separate, cum este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traversam cu toții o perioada incerta, o perioada marcata de teama și nevoia de a fi in siguranța. Acum, in contextul pandemiei, incercam cu toții sa desfașuram mare parte din activitațile obișnuite in mediul online – cumparaturi online, munca de acasa, chiar și intalniri online cu prietenii sau familia. …

- Proprietarul Telegram, Pavel Durov, a declarat intr-o postare pe blogul sau despre necesitatea de a trece de la iOS la Android din cauza faptului ca Apple impiedica schimbul liber de informații. Discuția cu participarea lui Durov pe Telegram a inceput cu intrebarea unui abonat despre aplicația Parler,…

- Pandemia a majorat capitalizarea bursiera a celor mai valoroase companii americane cu 3,4 trilioane de dolari, in 2020. Cum s-a schimbat clasamentul celor mai bogați oameni ai lumii Capitalizarea de piata a celor mai valoroase sapte companii americane de tehnologie, respectiv Apple, Microsoft, Amazon,…

- Dupa cateva generații mai accesibile, Huawei a reușit sa finiseze ceasul inteligent perfect pentru universul utilizatorilor de smartphoneuri Huawei sau pentru cei care folosesc telefoane cu sistem de operare Android. Funcționeaza și cu platforma iOS, dar se cunosc limitarile aplicației pentru iPhone.…

- Serviciul de streaming pentru jocuri al celor de la Google ajunge oficial pe platformele guvernate de Apple, chiar daca nu in forma in care s-a dorit la inceput, potrivit news.ro.La mai bine de un an de cand a fost lansat, Stadia, serviciul de jocuri prin streaming al Google, este disponibil pe iOS…

- Apple nu a schimbat foarte mult aplicația Shazam de cand a cumparat-o in urma cu mai bine de un an. Aceasta este disponibila in continuare și pe Android, iar pe iOS a fost doar integrata la nivelul sistemului de operare pentru indentificarea rapida a melodiilor. De curand, aplicația a primit o noua…

- Organizația Funky Citizens, a lansat o aplicație disponibila in sistemele de operare Android și iOS pentru cadrele medicale care doresc sa vorbeasca, sub protecția anonimatului, despre problemele pe care le intampina in spitalele in care lucreaza.“Am creat o unealta de comunicare sigura, prin care sa…

- NPE Team, grupul de cercetare din cadrul Facebook, a lansat E.gg, o aplicatie pe care o descrie ca un creator de reviste digitale si colaje media, in care pot fi implicate o serie intreaga de elemente grafice. Anuntata in urma cu mai multe luni, noua aplicatie este acum disponibila in Statele Unite,…