Stiri pe aceeasi tema

- Investițiile publice masive in economie și infrastructura incepute de Guvernul Marcel Ciolacu duc Romania catre ținta asumata de Premier, de a transforma țara intr-o forța economica și logistica regionala. Tranzacțiile de pe piața M&A (fuziuni și achiziții) din primul semestru 2024 au crescut cu 13,8%…

- Companiile aloca bugete in creștere, pentru dezvoltarea unor proiecte de AI generativ (GenAI), in special in departamentelele care se ocupa de IT, servicii interne, servicii pentru clienți, logistica, management, marketing și vanzari, arata un studiu al consultatntului in afaceri Horvath, remis, miercuri,…

- Magistrații Curții de Apel București (CAB) au emis critici severe la adresa rechizitoriului in dosarul Ferma Baneasa, unde inițial omul de afaceri Puiu Popoviciu a fost condamnat la șapte ani de inchisoare. In decizia lor de anulare a sentinței și de achitare a lui Popoviciu și a celorlalți 10 inculpați,…

- Horoscop 5 iulie 2024. Se anunța o zi plina de surprize pentru unele zodii, in timp ce altele sunt nevoite sa treaca prin provocari mari. Vezi la ce teste te supun astrele și ce probleme te așteapta la finalul saptamanii. Horoscop 5 iulie 2024. Berbec Astazi este o zi excelenta pentru a-ți pune in practica…

- „Puterea noastra sta in unitate și incredere reciproca. Movila Banului este o comunitate diversa, plina de potențial și energie, iar acum, mai mult ca niciodata, avem oportunitatea de a construi un viitor mai bun pentru toți. Voi ramane in continuare un primar dedicat, deschis dialogului, dispus sa…

- Impreuna cu echipa mea vom aduce județul Bistrița-Nasaud la un alt nivel de dezvoltare! Nu ne mulțumim cu puțin și avem planuri mari pentru Bistrița-Nasaud, fiindca vrem ca județul acesta sa stea cu fruntea sus in Regiunea Nord-Vest. Dar pentru ca viitorul nostru al cetațenilor din Bistrița-Nasaud sa…

- Anunțata de ceva vreme de guvernanți, reorganizarea la Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) intra in linie dreapta. Astfel, urmeaza sa se desființeze opt instituții de la nivel central și 67 de instituții la nivel teritorial, ceea ce inseamna o reducere de 218 de posturi de conducere.…

- Secretariatul General al Guvernului inițiaza consultari cu acționarul unic, Compania Naționala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., pentru a contura planul de selecție pentru membrii viitorului Consiliu de Administrație al Smart S.A. Secretariatul General al Guvernului, in calitate…