Microsoft impune cenzura: Totul se întâmplă din cauza Inteligenței Artificiale Microsoft a amenintat ca va intrerupe accesul la datele sale de cautare pe internet, pe care il acorda prin licente motoarelor de cautare rivale, daca acestea nu inceteaza sa le foloseasca ca baza pentru propriile produse de chat bazate pe inteligenta artificiala (AI), potrivit unui articol publicat de Bloomberg News si preluat de Reuters. Compania a spus cel putin doi clienti utilizeaza indexului sau de cautare Bing - o harta a internetului care poate fi scanata in timp real - pentru a-si alimenta instrumentele de chat AI, incalcand termenii contractului lor, a spus agentia de stiri, citand…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

