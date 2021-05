Grupul de hackeri, cunoscut sub numele de Nobelium, a avut ca tinta in ultima saptamana peste 150 de organizatii la nivel mondial, intre care agentii guvernamentale, institute de cercetare, consultati si organizatii nonguvernamentale. Acestia au trimis emailuri de tip phishing, pentru a pacali oamenii sa le puna la dispozitie informatii sensibile sau sa descarce softuri rauvoitoare, catre peste 3.000 de conturi de email, potrivit Microsoft. Cel putin 25% dintre organizatiile vizate sunt implicate in dezvoltarea internationala, activitatile umanitare si drepturile omului, a declarat Tom Burt, vicepresedintele…