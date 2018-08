Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a declarat marti ca nu intelege acuzatiile lansate de Microsoft potrivit carora hackeri legati de guvernul rus au incercat sa vizeze site-urile a doua think-tank-uri conservatoare americane, informeaza Reuters. Gigantul software a declarat ca a impiedicat incercari de piraterie informatica…

- Timp de cateva zile, din 30 iunie pana in 4 iulie, senatorul republican John Neely Kennedy s-a aflat in Rusia, in cadrul unei delegatii parlamentare a SUA. Dupa discutiile de la Moscova, politicianul american a comparat...

- Serghei Ignasevici s-a retras din fotbal, dupa sfertul Rusia – Croația de la CM 2018. Dupa o cariera de 20 de ani ca jucator profesionist si 18 ani petrecuti la echipa nationala a Rusiei, fundasul central Serghei Ignasevici, in varsta de 38 de ani, si-a anuntat retragerea sportiva dupa sfertul de finala…

- Comitetul pentru Servicii de Informații al Senatului SUA confirma ipotezele serviciilor speciale americane cu privire la amestecul Rusiei in alegerile președintelui SUA din 2016, cu scopul spirjinirii candidaturii lui Donald Trump. In același timp, senatorii cred ca Moscova iși continua acțiunile de…

- Igor Dodon sustine ca are multe vizite la Moscova pe motiv ca relatiile moldo-ruse nu sunt cele mai bune. Din acest motiv, seful statului ar pleca mai des in Rusia in incercarea de a solutiona aceasta problema.

- Alexandru Lapedatu a fost delegat de Guvernul tarii, in 1917, sa acompanieze al doilea transport al Tezaurului Romaniei in Rusia. La sfarsitul razboiului, a participat la Conferinta de pace de la Paris. In perioada interbelica, s-a dedicat atat sferei academice, ajungand presedintele Academiei Romane,…

- Turneul final al Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia va debuta pe 14 iunie. Atunci va avea loc festivitatea de deschidere, dupa care primul meci al Mondialului organizat de Rusia. Țara gazda va juca in compania Arabiei Saudite, de la ora 17:00, pe stadionul Lujniki din Moscova. Cine transmite…

- Moscova se imbraca in ”straie” de sarbatoare pe 14 iunie! Este ziua in care va avea loc ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial de Fotbal 2018, iar meciul inaugural se va disputa intre reprezentativa țarii gazda, Rusia, și Arabia Saudita. Pana sa se ajunga la alegerea țarii gazda care sa organizeze…