Stiri pe aceeasi tema

- Pana informatica mondiala, care a perturbat vineri aeroporturi, banci si multe alte servicii a afectat circa 8,5 milioane de computere care au sistemul de operare Windows, a afirmat Microsoft sambata, informeaza Agerpres , care citeaza AFP.

- De la inceputul zilei, numeroase organizații din intreaga lume s-au confruntat cu dificultați tehnice, aparent legate de serviciile Microsoft, relateaza The Guardian. este vorba despre banci, servicii aeriene, supermarketuri și altele. Avioanele au fost reținute la sol in Statele Unite, in timp ce canalul…

- O pana informatica la sistemul Microsoft la nivel global provoaca probleme la numeroase companii, intre care unele din sectoarele aerian, financiar, al mijloacelor de comunicare in masa, precum si in alte industrii.

- Comercianții profita la maxim de zilele de sarbatoare și „umfla” prețurile la diverse produse. Spre exemplu, in aceasta dimineața era forfota mare in Piața Centrala Turda, dar prețurile au luat-o razna! Daca zilele trecute cumparai legume și fructe la prețuri decente, acum s-au pus tarifele de „sarbatoare”,…

- Guvernul maghiar a investit aproape 7 milioane de euro pentru achiziționarea și reabilitarea hotelului Melody, o cladire-simbol a Clujului. Zilele trecute, a fost finalizat proiectul de reabilitare a cladirii care va deveni centru cultural maghiar.

- Un livrator a avut parte de șocul vieții lui pe o strada din Cluj-Napoca. A dat de o groapa in asfalt care era sa-l „inghita” cu tot cu scuter. Groapa s-a format pe strada Constantin Brancuși, iar livratorul se pare ca este prima victima. Abia și-a scos scuterul din craterul ivit in asfalt. Norocul…

- Zilele acestea a avut loc Turneul de Grand Șlem de la Roland Garros, iar printre marii absenți s-a numarat și Simona Halep. Dar, pe tabolul masculin, copilul firav din imagine a devenit o forța a naturii și a scris istorie pe Planeta zilele trecute. Recent au aparut imagini rare cu celebrul tenismen…

- Zilele acestea am trecut de citeva ori pe linga același mare panou electoral pe care scria ”Traiește romanește”. Aparținea PSD-ului! Trebuie sa recunosc ca din tot ce s-a lansat in ultima vreme, acesta mi se pare unul dintre cele mai inspirate. Pentru Romania acestei perioade, pusa in context european…