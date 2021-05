Stiri pe aceeasi tema

- Primele rezultate ale studiului Cei Mai Doriti Angajatori 2021 au fost anuntate, in premiera, in cadrul EBcon, conferinta internationala de Employer Branding organizata de Catalyst Solutions.

- Eurovisiona Song Contest 2021 și-a ales marele ciștigator. Astfel, in urma concursului pe primul loc a ajuns reprezentantul Italiei care a reușit sa ciștige trofeul concursului datorita votului telespectatorilor, asta in timp ce juriul a dat cele mai mari note reprezentantului Elveției. Mai jos iți…

- Topul influencerilor din Romania. Cine este acum pe primele locuri! Agenția Starcom Media a realizat recent topul influencerilor din Romania. Cele mai urmarite vedete in online printr-o medie a urmaritorilor de pe Facebook, Instagram și YouTube. Primele 3 poziții sunt ocupate de artiști din domeniul…

- Lista anuala a miliardarilor lumii intocmita de Forbes include un numar record de 2.755 de miliardari, fondatorul Amazon.com Inc, Jeff Bezos, ocupand primul loc pentru al patrulea an consecutiv, relateaza Reuters. Miliardarii din acest an valoreaza in total 13,1 trilioane de dolari, in creștere…

- Vanzarile de autoturisme noi au scazut in Romania cu aproape 40% in primele doua luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2020, conform datelor publicate, luni, de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). Pe piata nationala, dupa ce, in ultimele patru luni ale…

- "In luna februarie companiile au cautat sa angajeze mai ales personal din categoriile white collar (angajati birouri) si blue collar (lucratori). Din totalul locurilor de munca activate in luna februarie, mai mult de jumatate (55%) au fost din categoria white collar, 26% au fost joburi din categoria…

- Comisia pentru Securitate Nationala in domeniul ingteligentei artificiale (AI) a avertizat intr-un raport de 756 de pagini ca China ar putea inlocui in curand SUA ca ”superputerea inteligentei artificiale” la nivel mondial, afirmand ca exista implicatii militare serioase de luat in considerare. ”America…