- Microsoft Corp negociaza achiziția firmei de inteligenta artificiala si tehnologie de recunoastere a vorbirii Nuance Communications, o tranzactie evaluata la aproximativ 16 miliarde de dolari, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Conform discutiilor legate de pret,…

- Microsoft ar putea deveni in curand a doua companie americana care depaseste o capitalizare bursiera de doua trilioane de dolari, potrivit Business Insider. Pretul unei actiuni a crescut cu 1,34% la sfarsitul ultimei sedinte de tranzactionare, valoarea de piata a companiei ajungand astfel…

- Boeing este una dintre cele mai mari companii din lume, dar gigantul companiei aeriene a avut un ultim doi ani foarte tumultuos. Chiar inainte de pandemia Coronavirus din 2020, compania se confrunta deja cu scaderi accentuate ale diferitelor valori din cauza unei controverse majore la nivel mondial…

- Compania taiwaneza TSMC, cel mai mare producator de cipuri, a anunțat ca intenționeaza sa investeasca 100 de miliarde de dolari (85 miliarde de euro) in urmatorii trei ani pentru a-și crește capacitatea, dupa ce Intel a anunțat un proiect similar pentru 20 de miliarde de dolari. TSMC numara Apple și…

- Jeff Bezos a anunțat ca va renunța anul acesta la postul de director general executiv al Amazon-ului și va deveni președinte executiv al administrației. Locul sau va fi ocupat de Andy Jassy, șeful diviziei Cloud. Bezos a infiintat Amazon in 1994 si de atunci a transformat libraria online intr-un mega…

- Deși 2020 a fost un an în care Facebook a fost intens criticata pentru practicile sale, compania a continuat sa-și creasca baza de useri și a afișat o cifra de afaceri de peste 84 miliarde dolari și profit net de peste 28 miliarde dolari. Compania a anunțat și ca NU va mai recomanda utilizatorilor…