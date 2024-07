Stiri pe aceeasi tema

- Compania Microsoft din Republica Populara Chineza le interzice angajaților sa mai foloseasca telefoane cu sisteme de operare Android instalate. Motivele invocate sint legate de securitate, atacurile cibernetice și de faptul ca aplicația Google nu este disponibila in China pentru a livra update-uri.…

- Compania Ericson a demarat, in 17 iunie, procesul de concedieri colective de la fabrica sa din Timișoara, fiind trimiși in șomaj un numar de 200 de angajați. Producatorul suedez de echipamente de telecomunicatii Ericsson Timisoara, a anunțat, la inceputul anului 2023, un plan de reducere a personalului,…

- Curtea de Conturi a identificat nereguli semnificative in modul in care autoritațile locale din Craiova, conduse de Olguța Vasilescu, stabilește și incaseaza taxele pentru eliberarea autorizațiilor de construire și demolare. In plus, Primaria nu a luat masurile necesare pentru a verifica stadiul lucrarilor…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, le-a transmis un mesaj important fermierilor pe care ii sfatuiește sa solicite ajutorul angajaților APIA pentru depunerea cererilor de plata pentru anul 2024. Florin Barbu, ministrul Agriculturii, mesaj important pentru fermieri „Va indemn sa apelați cu toata increderea…

- Huawei a confirmat, in sfarșit, lansarea seriei de flagship-uri Pura 70 in Europa, iar noi am reușit sa punem mana pe ele pentru cateva minute in cadrul unei prezentari private. In Romania vor fi lansate trei dintre cele patru modele Pura 70, incepand cu varianta standard, continuand cu modelul Pura…

- Meta a anunțat cateva noutați in legatura cu divizia sa de dispozitive VR. In primul rand, platforma software care sta la baza dispozitivelor Quest primește un nou nume, Horizon OS, iar aceasta va fi deschisa pentru a fi folosita și de catre alți producatori de hardware. Mai mult, a fost anunțat și…

- Comercianții care colecteaza manual ambalajele reciclabile au la dispoziție aplicația mobila RetuRO, cu ajutorul careia pot scana codul de bare al sticlelor, PET-urilor și dozelor pentru a verifica rapid daca sunt conforme.