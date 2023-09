Microsoft: China este suspectată că se foloseşte de inteligenţa artificială pentru a influenţa alegătorii din SUA Un purtator de cuvant al ambasadei chineze la Washington a declarat ca acuzatiile ca China ar folosi AI pentru a crea conturi false pe retelele sociale sunt ”pline de prejudecati si speculatii rau intentionate” si ca China pledeaza pentru utilizarea in siguranta a AI. Intr-un nou raport de cercetare, Microsoft a spus ca conturile de pe retelele sociale faceau parte dintr-o operatiune de informare chineza suspectata. Campania a avut asemanari cu activitatea pe care Departamentul de Justitie al SUA a atribuit-o ”unui grup de elita din cadrul Ministerului Securitatii Publice (Chinez)”, a spus Microsoft.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

