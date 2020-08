Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft renunta la suportul tehnic oferit pentru Internet Explorer. Cel mai cunoscut browser va inceta sa existe dupa 25 de ani de activitate, noteaza Mediafax.Microsoft a decis sa puna capat vietii chinuite a celui mai cunoscut browser al sau, Internet Explorer. Data inhumarii a fost stabilita…

- Codrin Ștefanescu anunța pe pagina sa de Facebook ca Liviu Dragnea este cu un picior in libertate. Poltrivit lui Ștefanescu avocații lui Dragnea au descoperit o eroare judiciara care ar putea anula condamnarea fostului lider PSD. Codrin Ștefanescu este convins ca judecatorii ii vor face dreptate…

- Ion Cristoiu afirma ca presedintele Iohannis a atacat joi PSD nu pentru a-i provoca pe social-democrati sa depuna motiune de cenzura pentru a-l scapa de premierul Ludovic Orban, ci pentru ca este cea mai simpla soluție pentru a ramane in scaunul comod de la cotroceni.

- Vești ingrijoratoare pentru romani, dupa declarația președintelui Iohannis cu privire la revenirea Romaniei la starea de urgența. Acesta a explicat condițiile in care romanii vor fi nevoiți sa ramana iar in casa, dar și masurile pe care trebuie sa le respecte pentru a evita sa se ajunga in acea situație.…

- Vulpita si Viorel au facut noi dezvaluiri din izolare. Soții Stegaru nu se plictisesc deloc si isi umplu timpul cu diverse activitati. Mai mult, in aceasta perioada, relatia lor este mai stransa ca niciodata, ba chiar au facut si un anunt important care a șocat pe toata lumea.

- Idila dintre Bianca Dragușanu, Alex Bodi și Daria pare ca nu se mai termina. Dupa ce s-a iubit o perioada cu Daria, afaceristul, dupa spusele rusoaicei, și-o dorea de soție, doar ca, intre timp, s-a reintors in brațele Biancai Dragușanu.

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca in interiorul PNL este o batalie acerba intre Ludovic Orban și Rareș Bogdan. Gușa afirma ca aceasta batalie este arbitrata de Klaus Iohannis și Angela...