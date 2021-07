Microsoft anunţă o versiune de Windows în cloud Microsoft a anuntat Windows 365, o versiune de a sistemului de operare care ruleaza in cloud si poate fi accesat, prin streaming, din Windows 10 si Windows 11. Windows 365 va putea fi accesat din orice browser modern, printr-o conexiune Remote Desktop realizata cu aplicatia Remote Desktop Connection din Windows. Microsoft spune ca Windows 365 se va incarca instant si va oferi companiilor posibilitatea de a pune la dispozitia angajatilor un sistem de operare identic, cu aceleasi aplicatii instalate, care poate fi accesat de oriunde. Vor exista doua versiuni: Business si Enterprise. Acestea vor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

