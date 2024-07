Microsoft susține ca Uniunea Europeana este de vina pentru cea mai mare pana informatica din lume, produsa, saptamana trecuta, in urma unei actualizari de securitate defectuoase, potrivit Euronews. Un acord din 2009, pentru care a insistat Comisia Europeana sa fie semnat, a impiedicat Microsoft sa faca modificarile de securitate necesare, și aceasta ar fi blocat […] The post Microsoft acuza UE ca este de vina pentru cea mai grava pana informatica din lume appeared first on Puterea.ro .