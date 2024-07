Microsoft a precizat numărul de computere afectate de întreruperea globală Intreruperea globala a software-ului Microsoft din 19 iulie a afectat mai puțin de 1% din computerele Windows, a declarat compania intr-o postare pe blog. "Estimarea noastra actuala este ca actualizarea CrowdStrike a afectat 8,5 milioane de dispozitive Windows, sau mai puțin de 1% din toate computerele Windows. In timp ce acest procent a fost mic, impactul economic și social larg reflecta utili Citeste articolul mai departe pe noi.md…

