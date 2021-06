Microsoft a lansat Windows 11. Ce aduce nou sistemul de operare La șase ani de la prezentarea Windows 10, Microsoft lanseaza noul sistem de operare Windows 11 care aduce o serie de noutați. Compania spune ca meniurile vor fi mai simple, ferestrele vor fi altfel organizate, vor putea fi instalate și aplicații de Android și vor fi și noutați legate de gaming. Microsoft spune ca Windows a fost creat astfel incit sa țina cont de faptul ca ultimele 18 luni au ad Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

