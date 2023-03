Microsoft a lansat un generator de imagini bazat pe AI Microsoft a prezentat Bing Image Creator, o solutie text-to-image care integreaza generatorul de imagini DALL-E, creat de Open AI, aceeasi companie care a dezvoltat si ChatGPT si care se bucura de investitii importante din partea Microsoft. Disponibil in stadiu de preview la , instrumentul permite utilizatorilor sa introduca o descriere si sa astepte apoi cateva minute, pana cand AI-ul le va prezenta patru creatii. Imaginile generate astfel vor ramane disponibile in cadrul contului, daca utilizatorul este logat in contul Microsoft, putand fi, de asemenea, descarcate si partajate. Pagina principala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

