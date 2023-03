Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft a anuntat in ianuarie anul trecut oferta de preluare a producatorului de jocuri video Activision, de 69 de miliarde de dolari, cea mai mare din istoria sa, pentru a-i concura pe liderii Tencent si Sony pe piata in plina expansiune a jocurilor video si pentru a se aventura in metavers, o lume…

- 40 de noi tari au fost adaugate pe lista de regiuni in care este disponibil serviciul PC Game Pass, printre acestea numarandu-se mai multe tari din Europa de Est, inclusiv Romania. Pentru inceput, acesta va fi livrat sub forma de preview, insa, chiar si asa, pot fi accesate sute de jocuri incluse in…

- La sfarșitul lui 2022, Microsoft anunța ca dorește sa aduca seria de shootere Call of Duty pe dispozitivele Nintendo pentru urmatorii 10 ani, atat timp cat achiziția sa pentru Activision Blizzard va fi aprobata. Astazi, gigantul american a trecut la fapte, anunțand prin vocea președintelui Brad Smith…

- Compania a solicitat audierea dupa ce a primit o declaratie de obiectii din partea Comisiei Europene, in care institutia avertizeaza cu privire la posibilele efecte anticoncurentiale ale acordului. Un purtator de cuvant al Microsoft a confirmat audierea. Producatorul Xbox a anuntat achizitia Activision…

- Ford intenționeaza sa elimine 3.800 de locuri de munca in domeniul dezvoltarii de produse și al administrației in Europa in urmatorii trei ani, a anunțat marți compania, invocand creșterea costurilor și necesitatea unei structuri mai ușoare, scrie Reuters. Decizia a fost luata și in contextul in…

- Autoritatea britanica de reglementare a concurentei spune ca achizitia de catre Microsoft a gigantului producator de jocuri Activision Blizzard, in valoare de 69 de miliarde de dolari, ar putea dauna concurentei pe piata jocurilor video din Marea Britanie si ca ar putea sa blocheze tranzactia. Autoritatea…

- Autoritatea pentru Concurenta si Piete a declarat in noiembrie ca investigheaza daca acordul dintre cele doua companii cotate la bursa ar putea afecta substantial concurenta in Marea Britanie, adaugand ca are timp pana pe 22 martie pentru a decide. Acordul Broadcom-VMware a fost unul dintre cele mai…

- Parlamentarii Uniunii Europene au sustinut marti un proiect de lege pentru a implementa ultima etapa a regulilor de capital bancar, adaugand cerinte ”prohibitive” pentru a acoperi riscurile legate de criptoactive, transmite Reuters. Comisia pentru afaceri economice a Parlamentului European a aprobat…