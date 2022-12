Stiri pe aceeasi tema

- Presa din Franța ii da credit lui Lionel Messi pentru triumful reușit de Argenina in fața „Les Bleus” in finala Campionatului Mondial (2-2, 4-2 d.pen), insa L'Equipe, cea mai importanta publicație de sport din Hexagon, surpinde cu nota acordata arbitrului Szymon Marciniak: 2 din 10! „Mbappe nu a fost…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca tara sa, a carei infrastructura energetica este devastata de atacurile rusesti, are nevoie de un ajutor de urgenta de „cel putin 800 de milioane de euro” pentru a face fata nevoilor populatiei in timpul iernii, relateaza AFP, informeaza AGERPRES…

- Persoanele care folosesc masina pentru a merge la serviciu si care au venituri modeste, situatie in care se afla 10 milioane de persoane in Franta, vor primi in 2023 suma de 100 de euro sub forma de ajutor pentru achizitia de carburant, a anuntat miercuri premierul Elisabeth Borne.

- O vasta retea transatlantica de proxenetism, care actiona in Franta, Spania si Columbia si care ar fi obtinut pana la 30 de milioane de euro pe an, a fost destructurata, a anuntat vineri o sursa din cadrul politiei franceze, transmite Agerpres.

- Portul Constanta a avut anul trecut cea mai puternica crestere in clasamentul principalelor 20 de porturi europene, urcand de pe locul 16 pe locul 11, in conditiile in care cantitatea de marfa manipulata s-a majorat cu 26%, arata datele publicate miercuri de Eurostat.O crestere mai mare a…

- Credit Suisse va trebui sa plateasca statului francez o amenda de 123 de milioane de euro și daune de 115 milioane de euro pentru a evita urmarirea penala pentru frauda fiscala in forma agravata. Un acord judiciar de interes public (CJIP), rezultatul a doi ani de negocieri intre Parchetul național financiar…

- Statul francez a fost condamnat luni de cea mai inalta instanta administrativa din tara la plata unei amenzi record de 20 de milioane de euro pentru ca nu a actionat suficient de repede impotriva poluarii aerului, care provoaca zeci de mii de morti in fiecare an.

Guvernul francez intentioneaza sa cheltuiasca inca 250 de milioane de euro in cadrul unui proiect pe mai multi ani menit sa incurajeze mersul cu bicicleta si sa construiasca infrastructura in acest sens, scrie The Local preluat de mediafax.