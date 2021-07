Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft indeamna utilizatorii Windows sa instaleze imediat un update dupa ce cercetatorii in securitate au descoperit o vulnerabilitate serioasa a sistemului de operare, anunța CNN . Breșa de securitate, cunoscuta sub numele PrintNightmare, afecteaza serviciul Windows Print Spooler, avertismentul…

- La șase ani de la prezentarea Windows 10, Microsoft lanseaza noul sistem de operare Windows 11 care aduce o serie de noutați. Compania spune ca meniurile vor fi mai simple, ferestrele vor fi altfel organizate, vor putea fi instalate și aplicații de Android și vor fi și noutați legate de gaming. Microsoft…

- Microsoft a prezentat Windows 11. Windows este cel mai raspandit sistem de operare pentru computerele personale și este sursa a 14% din veniturile totale ale Microsoft, una dintre cele mai valoroase companii din lume, scrie Mediafax. Compania spune ca sistemul de operare a fost reproiectat…

- Microsoft a prezentat Windows 11. Windows este cel mai raspandit sistem de operare pentru computerele personale și este sursa a 14% din veniturile totale ale Microsoft, una dintre cele mai valoroase companii din lume, informeaza Mediafax. Compania spune ca sistemul de operare a fost reproiectat…

- Chiar inainte de lansarea Windows 10 in 2015, un angajat Microsoft spunea ca aceasta va fi „ultima versiune de Windows”. Se pare, totuși, ca definiția Microsoft a „ultimului” inseamna a rezista pana in 2025, moment in care compania planuiește sa renunțe la suportul pentru sistemul de operare utilizat…

- Microsoft domina autoritar piața sistemelor de operare pentru desktop, precum și a aplicațiilor de tip office. Compania americana cu sediul in Redmond, SUA, a dezvaluit faptul ca actualul sistem de operare Windows 10 va fi susținut pana in luna octombrie 2025, dupa care nu vor mai fi livrate updateuri.…

- Microsoft a anunțat, in sfarșit, schimbarea pe care o așteptau majoritatea utilizatorilor Android. Microsoft a anunțat, in sfarșit, o noua funcție valabila și pentru utilizatorii Android care folosesc serviciile Office. Compania a adaugat funcția de dark mode și pe aplicația Office destinata celor…

- Windows 10X a fost introdus in urma cu aproximativ un an, și reprezenta o varianta a lui Windows 10 construita special pentru dispozitivele cu doua ecrane, precum Surface Neo al celor de la Microsoft . De cateva saptamani insa, zvonuri cu privire la „moartea” lui Windows 10X au inceput sa apara, iar…