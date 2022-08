Stiri pe aceeasi tema

- Samsung se numara printre companiile prezente la Gamescom 2022, iar pe langa super monitorul Odyssey Arc a adus in Germania si alte doua noi modele, Odyssey G70B UHD 144 Hz si G65B QHD 240 Hz. Acestea sunt primele monitoare din lineup-ul Odyssey care aduc suport pentru Samsung Smart Platform si Samsung…

- Gigantul tehnologic Microsoft a raportat un profit istoric de peste 72,7 miliarde dolari in exercitiul fiscal 2022, care s-a incheiat in iunie, datorat in buna parte cresterii continue a serviciilor sale de cloud, relateaza agentia EFE. Acest profit anual este cu 19- mai mare comparativ cu cel din exercitiul…

- Planul a fost anuntat anul trecut, Internet Explorer 11 devenind astfel ultima versiune. Internet Explorer a debutat pe computerele desktop Windows in 1995 si, pana in 2004, a acaparat 95% din piata, insa de atunci a pierdut mult teren in fața concurenților de la Google Chrome, Safari de la Apple si…

- Microsoft retrage versiunea pentru consumatori a motorului de cautare Internet Explorer. Planul a fost anuntat anul trecut, Internet Explorer 11 devenind astfel ultima versiune. Internet Explorer a debutat pe computerele desktop Windows in 1995 si, pana in 2004, a acaparat 95% din piata. Dar acum, Google…

- Incepind cu 15 iunie 2022, compania americana Microsoft va inceta suportul pentru browserul sau Internet Explorer 11 - ultima versiune a Internet Explorer. In același timp, unele versiuni ale sistemului de operare Windows nu vor fi afectate de aceasta masura - in special, browserul va ramine funcțional…

- Microsoft anunța disponibilitatea pe piața din Romania a Surface Laptop Go 2, noua versiune a Surface Laptop Go lansat in octombrie 2020, un produs care ruleaza sistemul de operare Windows 11. Incepand cu 7 iunie 2022, Surface Laptop Go 2 a intrat in portofoliul de produse Tech Data, cel mai mare distribuitor…

- Politica monetara mai stricta a Rezervei Federale si tensiunile geopolitice sporite au determinat o apreciere de 14% a dolarului fata de un cos de valute, in ultimul an, fortand companii precum Coca-Cola si Procter & Gamble sa isi reduca asteptarile financiare pentru restul anului. Un dolar mai puternic…

- Magda Palimariu traiește cea mai frumoasa perioada a vieții sale, de cand a ramas insarcinata cu primul ei copil. Vedeta PRO TV in varsta de 42 de ani susține ca a avut anumite probleme din cauza sarcinii. Gravida in 7 luni, iata cum arata burtica frumoasei brunete. Ce probleme a avut Magda Palimariu…