Pentru utilizatorii finali vor exista doua versiuni de Office 2021: Office Home and Student si Office Home and Business. Home and Student va include programele Word, Excel, PowerPoint, OneNote si Teams, urmand sa coste 150 de dolari. Home and Business va beneficia de toate programele din varianta Home and Student, plus Outlook si permisiunea folosirii versiunilor de Windows si Mac in scopuri de business. Aceasta va costa 250 de dolari. Office 2021 va include toate optiunile de colaborare ale Microsoft 365 si va veni cu o interfata usor schimbata, in care elementele ribbon-ului sunt mai rotunjite…