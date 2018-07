Stiri pe aceeasi tema

- Rivalitatea clasica AMD vs Intel pare ca se transforma intr-o cursa cu 3 competitori, Qualcomm intrand in joc cu primul sau procesor dezvoltat special pentru platforma PC. Dupa ce mai intai a experimentat, adaptand pentru sisteme laptop un chipset gandit initial pentru telefoane high-end, Qualcomm ridica…

- RTB House, compania globala care ofera servicii de retargeting pentru branduri de top din toata lumea, anunța câștigarea premiului Alconics 2018. Festivitatea premierii celor mai inovatoare branduri care utilizeaza inteligența artificiala a ajuns anul acesta la a treia ediție, în parteneriat…

- Demonstrate ca si concept de design, laptopurile care inlocuiesc tastatura cu un al doilea ecran tactil vor fi suportate oficial in sistemul de operare Windows 10, Microsoft aducand mai multe optimizari, printre care si tastatura SwiftKey cu suport pentru introducerea textului folosind alunecari pe…

- Amintind de conceptul Holo Lens prezentat de Microsoft in urma cu ceva timp, dynaEdge AR este o solutie adresata clientilor business si aplicatii din mediul industrial, unde este nevoie de acces rapid la informatii si raportarea acestora la...

- Nintendo a vandut 17,8 milioane de console Switch de la lansarea acesteia, dintre care 15 milioane de unitați in decursul ultimului an fiscal, terminat la finele lunii martie, scrie CNBC . Compania vrea sa vanda alte 20 de milioane de console Switch in urmatorul an și estimeaza ca va scoate un profit…

- Microsoft anunța o noua actualizare pentru sistemul de operare Windows 10, udate-ul va fi disponibil incepand de luni, 30 aprilie si aduce, printre altele, functii care permit utilizatorilor sa se ”intoarca in timp” pentru a gasi anumite fisiere sau functia prin care acestia pot sa dicteze texte sau…

- Microsoft a anuntat noua actualizare pentru sistemul de operare Windows 10. Aceasta este cea mai recenta actualizare majora a sistemului de operare si va putea fi descarcata gratuit incepand cu data de 30 aprilie 2018.

- Interfata grafica integrata din procesoarele Intel ar putea capata o noua utilitate, preluand cea mai mare parte a sarcinilor de procesare realizate de motoarele antivirus, eliberand procesorul de sistem pentru alte activitati. Totodata, masura ar putea extinde autonomia bateriei, reducand drastic consumul…