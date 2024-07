Microsoft: 8,5 milioane de calculatoare, afectate de pana informatică ce a perturbat serviciile globale Pana informatica mondiala care a perturbat vineri aeroporturi, banci si multe alte servicii a afectat circa 8,5 milioane de computere care au sistemul de operare Windows, a afirmat Microsoft sambata, informeaza Agerpres, care citeaza AFP."Estimam in prezent ca actualizarea CrowdStrike a afectat 8,5 milioane de aparate cu Windows, sau mai putin de 1% din toate dispozitivele Windows", sustine Microsoft intr-o postare pe blogul companiei.Perturbarea a fost cauzata de o actualizare a soft-ului de securitate cibernetica al companiei CrowdStrike, care s-a dovedit a fi incompatibil cu sistemul de operare… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

