Microplasticele din alimente, pericol real pentru om Expunerea la anumite condiții de mediu, cum ar fi caldura, ajuta plasticul sa se sfarame in particule mai mici, numite microplastice, care pot ajunge cu ușurința in alimente. Sticlele de apa de unica folosința, recipientele de transport, cutiile de alimente și foliile de ambalare sunt exemple comune ale unor produse din plastic care conțin microplastice. […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

