Microplantele, noua revoluție din bucătărie. Cum se obțin ”super alimentele” și de ce sunt ideale pentru gastronomie O noua moda de plante folosite in alimentație, mai ales in restaurante, a aparut și s-a dezvoltat in Romania, in ultimii ani. Este vorba despre cultura microplantelor. Microplantele, denumite și microgreens, sunt o noua categorie de legume sub forma unor plante tinere, comestibile, care au un conținut ridicat de substanțe benefice. Sunt plante aflate in primul stadiu de dezvoltare, care au gust și aroma sunt mult mai intense decat la plantele mature, ceea ce le face ideale pentru gastronomie. Se obtin din seminte ecologice, nemodificate genetic, fara fertilizatori sau stimulatori,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

