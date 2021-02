Microorganisme de pe Pământ ar putea supraviețui temporar pe Marte - studiu Unii microbi de pe Pamint ar putea supraviețui temporar pe suprafața marțiana potrivit unui nou studiu realizat de NASA și cercetatorii de la Centrul Aerospațial German, relateaza Phys.org. Cercetatorii au testat rezistența microorganismelor fața de condițiile de pe Marte prin lansarea lor in stratosfera Pamintului - care imita unele din condițiile cheie de pe planeta roșie, noteaza hotnews.ro. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

