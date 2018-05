Stiri pe aceeasi tema

- In 2017 au fost colectate si procesate 138.217.026 de alerte de securitate cibernetica, in crestere cu 25% fata de anul 2016, care au afectat un numar de 2,89 de milioane adrese IP unice din Romania, arata un comunicat transmis vineri de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale. CERT-RO…

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale a anuntat, joi, o majorare de capital social la Posta Romana, in valoare de 170 de milioane de lei, 153 de milioane fiind deja virate in conturile companiei. Aceasta este prima capitalizare pe care statul roman, in calitate de actionar majoritar,…

- Start-up-urile romanești și alte firme cu activitați de inovare vor putea obține fonduri europene pe proiecte derulate in cadrul unor clustere de cercetare-dezvoltare, de 200.000 de euro - 7,5 milioane de euro, printr-o linie de finanțare aflata in pregatire.

- Statul a cheltuit aproape 53 de milioane de lei (adica peste 11 milioane de euro) pentru a crea si intretine e-Romania, un portal care - de-a lungul celor 4 ani in care a putut fi accesat - a trezit interesul a doar 1% dintre romani. Desi nu mai e online deja de jumatate de an din cauza unor disfunctionalitati…

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale a anuntat numirea lui Costin Tudor in functia de director general provizoriu al Companiei Nationale Posta Romana (CNPR). Decizia a fost luata, in sedinta Consiliului de Administratie al companiei, prin votul unanim al membrilor. Tudor il va inlocui…

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) va cheltui mai mult de 2 milioane de lei pe studii si analize din care sa afle, printre altele, daca Romania are nevoie de o noua autoritate. Aceasta ar urma sa certifice magazinele online de incredere, din care romanii pot cumpara…

