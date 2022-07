Microhidrocentrale cărășene albeau banii mafioților italieni CARAȘ-SEVERIN – Cele doua microhidrocentrale de la Feneș și Obreja au fost puse sub sechestru, alaturi de alte bunuri, de polițiștii și procurorii DIICOT Timișoara, in urma unor percheziții! „La data de 27 iunie 2022, in baza unui Ordin European de Ancheta, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara, au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara la sediile a doua societați comerciale, din municipiul Timișoara, fiind efectuate cercetari intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de spalare de… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

