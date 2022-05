Stiri pe aceeasi tema

- Microgranturi in domeniul agroalimentar. APIA: Solicitanții pot depune cereri de finantare incepand de vineri, 27 mai Solicitantii de microgranturi in domeniul agroalimentar pot depune formularul cererii de finantare in perioada 27 – 31 mai, prin aplicatia electronica IMM Recover, au transmis reprezentanții…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca in data de 27.05.2022 incep inscrierile pentru masura "Microgranturi in domeniul agroalimentar". Astfel, in perioada 27 mai 2022 31 mai 2022, solicitantii pot depune formularul cererii de finantare a ajutorului de stat prin aplicatia…

- Agenia de Pli si Intervenie pentru Agricultur (APIA) aduce la cunotina opiniei publice încheierea Campaniei de depunere fr penaliti a Cererilor unice de plat. Astfel în perioada 01 martie 16 mai 2022 au fost depuse un numr de 778.552 cereri unice de plat pentru o suprafa de 9.902.113 ...

- Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur a demarat astzi 3 mai 2022 o nou serie de sesiuni de informare a fermierilor dedicate exclusiv msurilor delegate de AFIR Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale ctre APIA din Programul National de Dezvoltare Rural (PNDR) 20142020 cu o prim conferin o...

- Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) informeaz potenialii beneficiari c pân la data de 12 mai 2022 inclusiv se depun cereri de solicitare pentru urmtoarele scheme de ajutor de stat respectiv Schema de ajutor de stat pentru susinerea activitii cresctorilor din sectorul bovin Schem...

- Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) se afl în plin Campanie de primire a cererilor unice de plat pentru anul 2022. Astfel în perioada 1 &ndash 22 martie 2022 au fost depuse 215.378 cereri de plat pentru o suprafa de 1.093.25112 ha.Completarea Cererilor unice de plat se real...

- Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) aduce la cunotina beneficiarilor c pân la data curent a autorizat la plat Ajutoare Naionale Tranzitorii (ANT) în sectoarele vegetal i zootehnic aferente Campaniei 2021 în valoare de 204.540.70742 euro din careAjutor Naional Tranzitor...

- Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) informeaz care sunt cerinele obligatorii pe care fermierii care depun cerere unic de plat în cadrul Campaniei 2022 trebuie s le respecte întrucât au fost aduse modificri asupra normelor privind depozitarea i utilizarea îngrminte...