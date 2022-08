Taiwanul produce 92% dintre cipurile si semiconductorii din intreaga lume, de aceea SUA si China țin sa aiba monopol cat mai mult pe aceste produse. Națiunea insulara face afaceri cu cea mai valoroasa firma a sa, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, cunoscuta și sub numele de TSMC. In Taiwan exista cea mai avansata fabrica de cipuri […] The post Microcipurile, marul discordiei dintre China și SUA. De ce semiconductorii din Taiwan sunt atat de importanți first appeared on Ziarul National .