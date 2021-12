La inceputul lunii decembrie, Suedia a adoptat noi reguli care cer persoanelor sa aiba un certificat verde la toate evenimentele cu mai mult de 100 de persoane. In urma acestui anunț, numarul persoanelor carora li s-au introdus microcipuri sub piele a crescut: aproximativ 6.000 de persoane din Suedia au pana acum un cip introdus in maini.