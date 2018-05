Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia produsa in Ungaria, unde noua romani au murit, nu este singurul caz de teribilism și inconștiența pentru ca, in ultimele luni, s-au produs mai multe accidente provocate de șoferi care erau atenți la Facebook. Șoferul microbuzului inmatriculat in Mureș ar fi transmis live pe Facebook momentul…

