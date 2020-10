Microbuzele școlare, verificate de polițiștii vrânceni ACTIUNI PENTRU SIGURANTA ELEVILOR. MICROBUZELE ȘCOLARE, VERIFICATE DE POLIȚIȘTI Polițiștii vranceni au continuat activitațile de informare și instruire a conducatorilor de autovehicule destinate transportului de elevi, cu accent pe respectarea masurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și a regulilor de circulatie, in vederea cresterii gradului de siguranta rutiera. In perioada 22-23 octombrie […] Articolul Microbuzele școlare, verificate de polițiștii vranceni apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

