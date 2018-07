Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un microbuz si un autoturism inmatriculate in Romania au intrat in coliziune cu un camion, pe o autostrada din Austria, informeaza presa austriaca.

- Mai multe persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un microbuz si un autoturism inmatriculate in Romania au intrat in coliziune cu un camion, pe o autostrada din Austria, informeaza presa austriaca.

- Circulația este blocata pe DN 7, sensul de mers Ramnicu Valcea – Pitești, dupa ce o mașina a intrat intr-o depașire in sensul giratoriu de la intrarea in municipiul Ramnicu Valcea și s-a ciocnit frontal cu microbuz cu 16 persoane la bord. Doua persoane au fost ranite. Doua persoane au fost ranite in…

- Zece persoane, printre care si opt romani, au fost ranite intr-un accident rutier grav petrecut duminica in Ungaria. Au fost implicate un microbuz si un autoturism inmatriculate in Romania si alt autoturism cu numere de Slovacia. Accidentul s-a petrecut in Ungaria, pe drumul national 42, intre localitatile…

- Zece persoane au fost ranite, pe o sosea din Ungaria, intr-un accident in care au fost implicate trei vehicule - un microbuz si un autoturism inmatriculate in Romania si o masina din Slovacia, anunta...

- Zece persoane au fost ranite, pe o sosea din Ungaria, intr-un accident in care au fost implicate trei vehicule - un microbuz si un autoturism inmatriculate in Romania si o masina din Slovacia, anunta Politia ungara.

- Accidentul rutier a avut loc duminica pe Drumul national 42 din Ungaria, intre localitatile Berettyoujfalu si Mezopeterd, in apropierea frontierei cu Romania. Un microbuz inmatriculat in Romania a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism din Slovacia. Un alt autoturism, inregistrat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza unui accident rutier, circulatia se desfasoara pe un fir alternativ pe DN1 Fagaras Codlea, la kilometrul 210 350 de metri, in zona localitatii Vladeni, judetul Brasov. "Evenimentul rutier, in care au fost implicate…