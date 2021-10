Microbuz răsturnat pe o șosea din Cluj: Șase persoane au fost duse la spital Un microbuz s-a rasturnat, vineri dimineața, pe o șosea din județul Cluj. Șase persoane au fost duse la spital. Potrivit ISU Cluj, accidentul a avut loc la intrare in localitatea Bologa. La fața locului au fost trimise doua autospeciale, un echipaj SMURD și un echipaj de ambulanța. Medicii au gasit la locul accidentului șapte persoane, printre care patru minori, care erau ranite ușor. Șase au fost transportate la spital pentru ingrijiri și investigații de specialitate. The post Microbuz rasturnat pe o șosea din Cluj: Șase persoane au fost duse la spital appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

