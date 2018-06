Microbuz răsturnat pe autostradă, printre răniţi se numără şi copii Accidentul s-a produs pe autostrada D5, iar moldovenii mergeau la munca in Germania. In microbuz erau 8 persoane, intre care 3 copii cu varste de 3, 6 si 8 ani. In masina erau insa si cantitati mari de fructe, sticle cu bautura si legume, au descoperit politistii cehi. Un cauciuc al microbuzului a explodat, soferul a pierdut controlul volanului, iar masina s-a rasturnat. Doi dintre raniti au fost transportati in stare grava cu elicopterul la un spital din Praga. Celelalte victime au fost duse la spitalul din Plzen. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

