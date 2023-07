Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz in care se aflau cinci persoane s-a rasturnat pe centura orașului Gherla.“Echipajele noastre au fost solicitate la un accident rutier petrecut pe centura Gherla - Bunești, unde s-a raportat un microbuz rasturnat. Din primele informații, nu exista victime incarcerate, toți ocupanții reușind…

- Cinci persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar doua au fost transportate la spital, dupa ce un microbuz s-a rasturnat, luni dimineața, pe Șoseaua de centura Gherla - Bunești, județul Cluj, informeaza Ziua de Cluj.”Forțele noastre au ajuns la fața locului. Cinci persoane sunt evaluate pana…

- Un evenimernt rutier s-a produs in dupa amiaza zilei de miercuri, 28 iunie, pe DN 65 la Albota, potrivit informațiilor transmise de cei de la ISU Argeș. Citește și: Un piteștean a „dat in radar” cu 145 km/ora! Ce i-au facut polițiștii Ce s-a intamplat? Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile.…

- In weekend-ul trecut polițiștii au stopat pe strada Suceava din municipiul Balți un automobil de marca Vaz, condus de un barbat de 43 de ani, care se deplasa haotic. Șoferul vizibil se afla in stare de ebrietate, fiind testat cu aparatul Drager s-a constatat o concentrație de alcool de 1.69 mg/l in…

- Un BMW a intrat duminica dimineata, in jurul orei 4.00, in restaurantul Han KM 17, de la iesire din Jucu spre Apahida, aproape de Cluj-Napoca. Patru persoane erau in masina, iar in restaurant nu era nimeni. Politia Cluj spune ca la volan era un tanar in varsta de 19 ani, din judetul Maramures, care…

- Un autocar care circula pe ruta Chișinau-Kiev s-a rasturnat, sambata, in satul Miciurin, raionul Drochia. 9 cetațeni ucraineni au fost transportați la spital pentru ingrijiri medicale. Potrivit Poliției Replublicii Moldova, oamenii legii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe traseul…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Bratesti, comuna Stolniceni Prajescu. Din cauza conditiilor meteo nefavorabile un microbuz s-a rasturnat pe o parte. In mijlocul de transport se aflau la momentul incidentului trei persoane, ele sunt constiente. La locul accidentului…

- Mai multe persoane au fost transportate la spital, ca urmare a unui accident ce a avut loc noaptea trecuta, in Capitala, chiar in apropierea Palatului Cotroceni. Cinci oameni au ajuns la spital, dupa ce o ambulanta SMURD, aflata in misiune, a fost lovita de un autoturism si s-a rasturnat. Din primele…