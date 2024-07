Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este oprit temporar pe DN 22 Tulcea Braila, in zona localitatii Garvan, judetul Tulcea.Masura a fost luata dupa ce un tir s a rasturnat, iar incarcatura acestuia pietris s a revarsat pe carosabil.Din incident…

- Un accident rutier intre un autocar și un TIR a avut loc, in aceasta dimineața, in apropierea localitații Porumbacu de Jos, județul Sibiu. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1 Brașov-Sibiu, in apropierea localitații Porumbacu de Jos, județul Sibiu,…

- N Accident mortal pe DN11. Impact fatal intre un autoturism și un TIR. Șoferul autoturismului a murit pe loc. Trafic blocat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 11, localitatea Lunca Calnicului, județul Brașov, s-a produs un accident rutier in care au fost…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22D, localitatea Horia, judetul Tulcea, s a produs un accident rutier intre un autoturism si un motociclist. In urma impactului a rezultat ranirea motociclistului, care primeste ingrijiri medicale la fata locului. Circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 10, localitatea Crasna, judetul Buzau, s a produs un accident rutier in care au fost implicate 3 autovehicule. In urma impactului a rezultat ranirea unei persoane, ce se afla in evaluare medicala la fata locului. Circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 39, intre localitațile Mangalia și 2 Mai, județul Constanța, conducatorul unui autoturism a pierdut controlul direcției și a intrat intr-un stalp de pe marginea drumului. In urma impactului au rezultat 2 victime, care…