Microbuz, răsturnat azi noapte, la Cristeștii Ciceului! Șoferul ar fi adormit Un microbuz de pasageri s-a rasturnat azi-noapte, pe DN 17, la Cristeștii Ciceului, dupa ce a intrat intr-un cap de pod. Din fericire, nimeni nu a ajuns la spital. Noua persoane care se aflau intr-un microbuz au tras o sperietura zdravana, azi-noapte, dupa ce microbuzul in care se aflau a intrat intr-un cap de pod, iar apoi s-a rasturnat. Se pare ca șoferul autovehiculului ar fi adormit la volan. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, toți cei noua pasageri fiind conștienți și neincarcerați. La locul accidentului au intervenit modulul SMURD și doua echipaje ale SAJ BN. Cei noua pasageri erau conștienti,… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

