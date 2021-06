MICROBUZ plin cu pasageri, spulberat de TIR: planul ROȘU de intervenție, activat - un mort, mai mulți răniți Autoritațile au activat planul roșu de intervenție, iar circulația rutiera a fost oprita preț de mai multe ore.La fața locului au fost gasite 17 victime, dintre care 1 incarcerata decedata, 1 in stop cardiorespirator, 3 in stare grava si alte 12 victime cu diferite traumatisme dar fara sa le fie pusa viața in pericol.Cei 16 pasageri și șoferul microbuzului au fost duși de urgența la cel mai apropiat spital.Unul dintre calatori se afla in stare foarte grava. A fost gasit de medici in stop cardio-respirator. Toți pasagerii, printre care și un copil, sunt de naționalitate ucraineana.Mai multe echipaje… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus de doar doua luni a murit, iar altul de un an a ajuns la spital, dupa ce in urma unui accident, un automobil a fost proiectat pe trotuar, unde se aflau doua femei cu copiii in carucioare.

- Un accident grav a avut loc duminica in judetul Iasi, pe raza localitatii Vanatori. Un TIR a lovit un microbuz in care se aflau 16 persoane. 14 victime au fost scoase din mașina lovita imediat, 2 au ramasesera insa incarcerate. A fost activat planul roșu de intervenție.

- Accident rutier in localitatea Vanatori, judetul Iasi. Un accident rutier in care au fost implicate un microbuz si un autotren, s a produs in localitatea Vanatori, judetul Iasi.Avand in vedere numarul persoanelor implicate, pentru gestionarea misiunii de raspuns la nivelul judetului a fost activat Planul…

- Un accident rutier in care au fost implicate un microbuz și un autotren s-a produs sambata, 15 mai, in localitatea Vanatori, județul Iași. In incident au fost implicate 17 persoane, dintre care 12 adulți și un copil au fost transportați la spital conștiente, pentru investigații suplimentare, informeaza…

- Tânarul din Mureș a fost îngropat de pamânt în timp ce se afla într-un șanț. Un alt barbat a vazut întâmplarea și i-a sarit rapid în ajutor. Martorul a sapat cu mâinile goale pentru…

- In cadrul ședinței Primariei care a avut loc marți, autoritațile au discutat și situația epidemica din Capitala. Potrivit șefei Direcției generale asistența sociala și sanatate, Tatiana Bucearschi, in prezent, in spitalele municipale sint internați peste 270 de bolnavi cu COVID-19, dintre care 28 sint…

- Un accident grav s-a produs duminica pe o șosea din județul Prahova. O persoana a murit, iar alte trei sunt in stare grava dupa ce mașina in care se aflau s-a lovit violent de un copac. Potrivit ISU Prahova, accidentul a avut loc in apropierea localitații Teișani. O mașina care circula pe…

- Un adolescent in varsta de 17 ani a intrat in stop cardio-respirator la Arieșeni, județul Bihor. A fost chemat un elicopter SMURD. Adolescentul a fost gasit in casa, in stare de inconstienta, de parintii sai. Aceștia au apelat numarul de urgența 112. Tanarul aflat in stop-cardiorespirator a fost dus…