Stiri pe aceeasi tema

- Un alt accident mortal a avut loc, de aceasta data in Vrancea. In urma cu puțin timp, un tanar de 21 de ani a murit, dupa ce masina in care afla a scapat de sub control si a lovit puternic doua tiruri, pe DN2E85, in afara localitatii vrancene Slobozia Bradului.

- Accident rutier pe DN1, in județul Brașov! Sase masini au fost implicate, iar traficul este restricționat in zona. Potrivit informațiilor, doua persoane primesc ingrijiri medicale la fața locului.

- Un microbuz in care se aflau 13 persoane a fost implicat, marti seara, intr-un accident rutier pe DN 7, in judetul Dambovita. 8 persoane au fost transportate la Spitalul Judetean Arges. Traficul rutier a fost reluat, valorile fiind ridicate.

- Un microbuz in care se aflau 12 persoane a intrat in șanț, marți, pe DN7 - Fețeni, județul Dambovița. Opt persoane sunt evaluate la fața locului de echipajele medicale. Traficul in zona este blocat.„Intervenție in cazul unui eveniment rutier in comuna Valea Lunga, satul Feteni. Detașamentul Gaești…

- Traficul rutier este restrictionat, duminica, pe Centura ocolitoare a municipiului Brasov, din cauza unui accident rutier. O masina s-a rasturnat, doua persoane fiind evaluate medical.”La acest moment traficul rutier se desfasoara cu restrictii pe Varianta Ocolitiarea a municipiului Brasov - VO1K,…

- Traficul este blocat pe Valea Oltului, la Calimanești, din cauza unei coliziuni intre doua TIR-uri și un microbuz. Sunt scurgeri de combustibil.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 7 Ramnicu Valcea-Sibiu, in apropierea localitații Calimanești, județul…

- Saisprezece persoane au fost transportate la spital, marti, dupa ce un autoturism si un microbuz s-au ciocnit, pe DN 1, in zona localitatii Feleacu din judetul Cluj. Soferul autoturismului a fost incarcerat, restul persoanelor avand leziuni usoare.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1A Bucuresti Ploiesti, in localitatea Buftea, judetul Ilfov, a avut loc un accident Un camion a acrosat un barbat de aproximativ 60 de ani Traficul rutier este restrictionat in acest moment Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…