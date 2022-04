Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Arad au descoperit, miercuri, la Punctul de Trecere a Frontierei de la Nadlac un TIR incarcat cu peste 22 de tone de tutun de narghilea pentru care nu existau documente de provenienta. Valoarea marfurilor se ridica la aproape trei milioane de euro. Politistii de frontiera…

- Polițiștii de frontiera de la Nadlac II, județul Arad, au descoperit, in ultimele 24 de ore, 32 de cetațeni din țari din Africa și Asia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunși in doua camioane.

- In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, ascunsi in doua autoutilitare si un autocamion, 38 de cetateni din Turcia, Siria, Sri Lanka și Irak care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Soferii mijloacelor de transport,…

- Arad. Dupa mai bine de doua luni de cozi infernale in vamile aradene, atat pe sensul de intrare, cat și pe sensul de ieșire din țara, in special la Nadlac II – Autostrada, Inspectoratul General al Poliției de Frontiera vine cu un comunicat de presa in care informeaza ca se iau, in sfarșit, masuri.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Nadlac al autostrazii A1 Deva - Nadlac, kilometrul 470, in zona localitatii Topolovatu Mare, judetul Timis, un autoturism care se afla oprit pe banda de urgenta a fost acrosat de o autoutilitara de 3,5 tone.In…

- Ceața a redus vizibilitatea sub 50 de metri pe Autostrada A1 intre Deva și Nadlac. In apropierea punctului de trecere a frontierei s-au format coloane de mașini, avertizeaza autoritațile. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe Autostrada A1 Deva - Nadlac,…

- Ceața a redus vizibilitatea sub 50 de metri pe Autostrada A1 intre Deva și Nadlac. In apropierea punctului de trecere a frontierei s-au format coloane de mașini, avertizeaza autoritațile. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe Autostrada A1 Deva – Nadlac, traficul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Nadlac II au depistat 15 cetațeni din Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare care transportau placi MDF și jante auto in Italia.