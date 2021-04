Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii de la ISU Timiș au intra in alerta, azi noapte, dupa ce la ora 02,58, au fost solicitați sa intervina la un accident rutier pe autostrada A1, la km 426, pe sensul de mers Timișoara-Margina. Pompierii au intervenit cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD.…

- Salvatorii de la ISU Timiș au fost solicitați sa intervina la un accident rutier: un autoturism a intrat intr-o casa, in localitatea Carani. La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu modul de ... The post Cu mașina, direct in casa: accident…

- Potrivit primelor informatii, cele sapte victime sunt constiente si au numeroase contuzii. Cinci dintre acestea au fost transportate la Spitalul „Spiridon” din Iasi, iar doua au ajuns la UPU Neurochirurgie din Iasi.

- 11 persoane au fost implicate intr-un accident rutier, vineri dimineața, in urma impactului dintre un microbuz și o mașina, in Lețcani, județul Iași. Mai multe echipaje ISU Iași sunt trimise la fața locului.

- ”Sunt 5 adulti și 19 copii implicați. Toți sunt conștienți și cooperanți și sunt evaluați din punct de vedere medical. Intervin 1 autospeciala pentru descarcerare, 6 ambulanțe SAJ, 3 ambulanțe SMURD și 1 ATPVM. S-a activat Planul Roșu de Intervenție”, informeaza ISU Suceva.Prsea locala scrie ca in urma…

- Potrivit ISU Prahova, accidentul a avut loc vineri dimineața in comuna Manești, unde un microbuz s-a rasturnat in afara parții carosabile, potrivit prahovanews.ro,Șoferul a pierdut controlul volanului, din cauza ca n-a adaptat viteza la condițiile meteo, rasturnandu-se.ISU Prahova a trimis la locul…

- Centrul INFOTRAFIC din IGP informeaza ca pe DN11 Brașov-Targu Secuiesc, in zona localitații Lunca Calnicului, județul Brașov (limita cu județul Covasna), a avut loc un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme, un microbuz de transport persoane și o autoutilitara de transport marfa,…

- 30 de persoane din județul Timiș nu s-au putut vaccina duminica, deși erau programate pentru aceasta zi. Motivul - dozele cu serul anti-COVID au fost atribuite altora. S-a intamplat la Spitalul Orașenesc din Deta, unde medicul epidemiolog a luat decizia sa vaccineze, in ultimele trei zile, 30 de persoane…