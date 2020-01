Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer roman de TIR a fost implicat intr-un carnagiu in Germania. Doi morti, 13 raniti, 12 masini distruse, pe autostrada, intr-un accident teribil cauzat de ceata si viteza excesiva. Accident cumplit in noaptea de revelion pe A1, in apropiere de Wildeshausen, in Germania. Doup camioane si doua autoturisme…

- Trei persoane au murit și alte patru au fost ranite intr-un accident produs pe DN2, la iesirea din municipiul Urziceni spre Buzau. Salvatorii au activat Planul rosu de interventie, a anuntat ISU Ialomita. Potrivit primelor informații, un Opel... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un microbuz cu 9 romani s-a rasturnat in Germania, pe autostrada, unul dintre ei fiind pe moarte. Soferul, tot roman, a franat brusc la vietza mare, in spatele unei coloane de pe autostrada, provocand accidentul. The post Microbuz cu 9 romani rasturnat in Germania, pe autostrada, unul dintre ei e pe…

- Un nou accident de circulatie cu urmari grave s-a produs, vineri, in judetul Timis... The post Un nou accident grav in Timis! Trafic blocat, oameni raniti, masini distruse appeared first on Renasterea banateana .

- Patru cetateni romani au decedat, iar alti doi au fost raniti, in urma a doua accidente rutiere produse miercuri in Spania, la decurs de cateva ore, relateaza presa locala. Primul accident s-a produs in dimineata zilei de miercuri in apropierea aeroportului Castellon din estul Spaniei, relateaza publicatia…

- Zece persoane au murit si alte sapte au fost ranite dupa ce un autotren si un microbuz s-au ciocnit sambata dimineata, in judetul Ialomita, intre Slobozia si Urziceni, a anuntat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Initial erau 9 persoane decedate, insa ulterior, a murit si…

