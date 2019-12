Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz de transport persoane s a rasturnat, luni seara, in localitatea Scurtu Mare din judetul Teleorman, autoritatile locale activand Planul Rosu de Interventie avand in vedere numarul mare al pasagerilor din autovehicul, informeaza ISU Teleorman.Potrivit sursei citate, in zona s au deplasat trei…

- In microbuz se aflau 17 persoane. Soferul microbuzului a murit, iar 6 persoane au fost transportate la spital pentru a primi ingrijiri suplimentare. ISU Teleorman a anuntat ca, "avand in vedere numarul ocupantilor, pentru eficientizarea misiunii de raspuns la nivelul judetului a fost activat Planul…

- Un microbuz de transport persoane s-a rasturnat, in urma cu scurt timp, in localitatea Scurtu Mare din Teleorman."Avand in vedere numarul ocupantilor, pentru eficientizarea misiunii de raspuns la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție care presupune suplimentarea resurselor…

- Trei mașini au fost implicate sambata seara intr-un accident la ieșire din Caransebeș catre Timișoara. Autoritațile sunt in alerta, intrucat primele informații indica zece victime.Potrivit ISU Caraș-Severin, accidentul s-a produs in sensul giratoriu de la ieșire din Caransebeș catre Timișoara,…

