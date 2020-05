Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Olanda. Doi romani au murit chiar in microbuzul cu care mergeau la munca. Cei doi mergeau spre munca, alaturi de alți șapte colegi... The post Accident cu șapte victime. Doi muncitori romani au murit, in microbuzul care ii ducea la munca (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Tragedie in Olanda. Doi romani au murit chiar in microbuzul cu care mergeau la munca. Cei doi mergeau spre munca, alaturi de alți șapte colegi, care au fost și ei grav raniți, dupa ce microbuzul cu care circulau s-a izbit de un autoturism condus de o tanara șoferița, ranita și ea."Accidentul…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața pe un drum din Olanda. Un microbuz in care se aflau 9 romani s-a izbit puternic de un autoturism, iar doi dintre ei și-au pierdut viața.

- Doi romani care lucreaza la un abator din Olanda s-au infectat cu noul coronavirus, anunța Ministerul de Externe, care precizeaza ca cei doi sunt asimptomatici și ca in abatorul respectiv lucreaza in total 270 de romani.

- Potrivit Lucianei Lazar, purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, evenimentul rutier s-a produs in urma coliziunii dintre un autotren de transport lemne – care nu avea marfa – și un microbuz. "Din pacate, din microbuz, atat șoferul (73 de ani) cat și pasagerul (44 de ani), ambii din Simeria, au decedat la…

- Microbuzul unei echipe de fotbal din Guineea a fost implicat intr-un accident produs in apropierea orașului Mamou. Autovehiculul a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. Cel puțin opt persoane au...

- Doua persoane au murit, iar altele sase au fost ranite, in urma unui accident grav, care s-a produs in apropierea comunei Pușcași, județul Vaslui.Potrivit observator.tv, care citeaza martorii oculari, doi soferi ar fi incalcat regulile de conducere, provocand un impact devastator.

- Doua autoturisme și opt persoane, dintre care un minor in varsta de 14 ani au fost implicate, marți, intr-un accident din localitatea Pușcași, Vaslui. In urma acestuia, doua persoane au murit.La fața locului au sosit mai multe autospeciale și trei ambulanțe. Au fost gasite opt victime, dintre care doua…